المرصد السوري: 11 قتيلا ومصابا من فصيل مسلح في قصف جوي روسي على ريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بمقتل عنصرين وإصابة تسعة آخرين من فصيل "صقور الشمال" المعارض نتيجة غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على قرية قطمة بريف حلب الشمالي الغربي.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، إن مقاتلات حربية روسية شنت صباح اليوم خمسة غارات جوية على الأقل استهدفت خلالها أماكن بين قريتي قطمة وبافليون ضمن مناطق نفوذ الجبهة الشامية بناحية شران في ريف عفرين، شمال غربي حلب.



ولفت إلى أن الضربات طالت مواقع للجبهة الشامية دون معلومات عن خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الطيران الروسي لايزال يحلق بالأجواء.



وطبقا للمرصد، كان وفد من الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام وصل امس السبت إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، واجتمع مع قيادة الفيلق الثالث قرب معبر باب السلامة، وسط استنفار أمني للشرطة العسكرية على مداخل المدينة، دون ورود معلومات عن نتائجه حتى الآن.