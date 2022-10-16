المخرج ميلاد أبي رعد: العباقرة قادرون باختلاف حرك جوايا مشاعر غيرت كتير من نظرتي للحياة

عبر المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد، عن فخره واعتزازه بتجربة برنامج "العباقرة"، وخاصة الموسم الأول من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، والذي يذاع على قناة القاهرة والناس، قائلا: "الكلام كتير والوصف ممكن يحتاج دفاتر للتعبير عن امتناني واعتزازي بتجربة ملهمة زي العباقرة خاصة الموسم الاستثنائي "قادرون باختلاف" اللي حرك جوايا مشاعر وخلق طاقة حب وإيجابية غيرت كتير من نظرتي للحياة".

وأشاد المخرج ميلاد أبي رعد، في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، اليوم السبت، بقدرات الروائي عصام يوسف في تقديم برنامج العباقرة، على قناة القاهرة والناس، مضيفا: "الروائي عصام يوسف مش مجرد مذيع أو مقدم لبرنامج العباقرة على قناة القاهرة والناس ..هو صديق وأخ عزيز جداً وبعيداً عن العلاقة المهنية هو شخص ملهم".

وتابع: "الروائي عصام يوسف شخص مبدع واعتبره من الشخصيات الأكثر تأثيراً عربياً بكل اللي قدمه من خلال برنامج العباقرة"، مؤكدا أن العباقرة سيظل تجربة ناجحة بكل المقاييس قدمت لمصر والوطن العربي نواة نجاحات كبيرة بكل فرد مرّ في البرنامج.

ووجه المخرج ميلاد أبي رعد، رسالة شكر لفريق عمل برنامج العباقرة، قائلا: "من لا يشكر الناس لا يعترف بقدرهم وقدر عصام يوسف كبير جداً عندي.. شكرا عصام يوسف.. شكراً لفريق العمل فرداً فرداً الذي لا ينام لولاكم لما كان هذا النجاح.. شكرا العباقرة قادرون باختلاف ونلقاكم بموسم جديد بإذن الله".