وزيرة المالية التونسية: اتفاق القرض مع صندوق النقد سيفتح المجال أمام تمويلات دولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري إن التوصل إلى اتفاق خبراء صندوق النقد بشأن قرض جديد سيفتح المجال لتمويلات دولية.

وأعلن الصندوق النقد في وقت سابق ، يوم السبت، عن اتفاق أولي على مستوى الخبراء لمنح تونس قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار على مدى 48 شهرا، هي في أمس الحاجة إليه لإنعاش المالية العمومية.

وقالت بوغديري أن الاتفاق سيمكن من استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لتونس كما سيفتح الباب للحصول على تمويلات أخرى من مانحين دوليين.

وينتظر الاتفاق مناقشة مجلس إدارة صندوق النقد في ديسمبر المقبل قبل إقراره بصفة فعلية.

ويتعين على تونس المضي قدما في إصلاحات ملحة كانت محور مفاوضات مع مسؤولي الصندوق على مدى عدة أشهر تشمل أساسا التحكم في كتلة الأجور ومراجعة نظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.

وألقت أزمة المالية العمومية والحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على كلفة المعيشة في تونس وتمويل واردات الحبوب والغذاء والوقود بجانب النقص في المواد الأساسية.