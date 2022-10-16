 الجزائر: فوز القوائم المستقلة بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية الجزئية - بوابة الشروق
الأحد 16 أكتوبر 2022 10:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الجزائر: فوز القوائم المستقلة بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية الجزئية

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 9:05 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 9:05 م

تمكنت القوائم المستقلة من الحصول على 74 مقعدا، أي ما يمثل نسبة 82.22% من إجمالي المقاعد المتاحة في الانتخابات المحلية الجزئية الجزائرية، التي جرت أمس السبت، وشملت 6 بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو بشرقي البلاد.

وأوضح رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، للإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، أن القوائم المستقلة البالغ عددها 12 قائمة تحصلت على 74 مقعدا من أصل 90 مقعدا متاحا، وهو ما يمثل نسبة 82.22%، متبوعة بحزب "جبهة التحرير الوطني" الذي أحرز على 7 مقاعد، ما يمثل 7.78%.

يذكر أن البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية ليس لديها مجلس شعبي بسبب عدم تقدم مترشحين لها خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر الماضي، وهو ما استدعى ضرورة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك