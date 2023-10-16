داخلية غزة: إسرائيل لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى القطاع منذ 10 أيام

قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في غزة، اليوم الإثنين، إن سلطات إسرائيل لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى القطاع منذ بدء جولة القتال الحالية منذ 10 أيام.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن قطاع غزة "يعاني من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأضاف البزم "نؤكد أن الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة، وإن ذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".

ويأتي ذلك في خضم أعنف موجة قتال مستمرة لليوم العاشر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.