حكاية أميرات من عصر أسرة محمد علي ودورهن في المجتمع المصري

احتفل العالم منذ يومين باليوم العالمي للفتاة وهو اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات، بدأ الاهتمام بتنشئة وتعليم الفتيات في عصر الخديوي إسماعيل.

وبحسب الصفحة الرسمية لقطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، إن الخديو إسماعيل قرر أن يعطي المرأة حقها في التعليم وأنشأ في القاهرة أول مدرسة لتعليم الفتيات (المدرسة السيوفية) والتي تخرج منها بعض الشخصيات البارزة مثل (هدى شعراوي، نبوية موسى وملك حفني ناصف " باحثة البادية")

* من أبرز الفتيات في عصر الأسرة العلوية:

- الأميرة نازلي فاضل (صاحبة أول صالون ثقافي نسائي في مصر).

- الأميرة سميحة حسين كامل والتي كان لها العديد من الاهتمامات الثقافية والفنية والأدبية وقد حوُلت قصرها إلى ما يشبه الصالون الفني، حيث كانت شديدة الولع بفن النحت والرسم.

- الأميرة فوزية ابنة الملك أحمد فؤاد الأول والتي تلقت تعليمها في سويسرا وكانت تجيد عدة لغات كما اهتمت بالموسيقى الكلاسيكية وركوب الخيل وقد انغمست في العمل الخيري؛ فكانت تقوم بزيارة الملاجئ والمستشفيات بغرض تطويرها وافتتحت العديد من المبرات الخيرية.

- الأميرة فايزة ابنة الملك أحمد فؤاد الأول والتي درست اللغة العربية والتاريخ الإسلامي واللغات الإنجليزية والفرنسية كما كانت تجيد السباحة وركوب الخيل وكانت رمزًا رائدًا في جمعية الهلال الأحمر خلال فترة حكم الملك فاروق الأول كما اشتركت في تقديم المساعدات بمشاركة أخواتها أثناء حرب فلسطين.

يعرض متحف المركبات الملكية سرج بنات مخصص لأميرات العائلة الملكية حيث كان يستخدم أثناء تدريب وتعليم الأميرات ركوب الخيل.