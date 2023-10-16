علق الإعلامي أسامة كمال، على إحالة صحفيين في قناة BBC عربية، للتحقيق؛ بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية؛ بسبب إعجابهم بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «بي بي سي تصف هجمات المقاومة بالوحشية، وهذا التعبير وحده يؤكد الخروج عن الحيادية، ويعتبرون المدنيين الفلسطينيين غير أبرياء».

وأضاف خلال برنامج «مساء dmc» والذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الأحد، أنه يعلق بذهنه ذكرى متعلقة بحرب 1973 عندما قررت الدول العربية منع تصدير البترول لأمريكا والدول الداعمة لإسرائيل، فكان تعليق أحد مذيعي بي بي سي العرب «فليحترقوا في نفطهم»، متابعًا: «سألت نفسي ببراءة الأطفال كيف يقول ذلك وهو مواطن عربي، لم أكن أعلم أن هناك من يبيع الضمير والوطن من أجل الوظيفة».

وتابع: «تتلمذت على يد المذيع والمترجم سليم رزق الله، الذي قال لي إنه لا يوجد إعلام محايد، بل موضوع، ومذيعو بي بي سي مجبرون على ذلك لأن هذه هي وظيفتهم، هم لا ينفصلوا عن سياسات بلادهم»، مستكملا: «طالما الموضوع ضد مصالحهم يبقى يبعدوا عن الحيادية والمهنية ويقولوا لها طظ».

وأشار إلى معارضته لسياسة BBC في 2013 وما بعدها؛ بسبب تدخلهم في الشأن المصري، مستكملا: «اشتكوني لطوب الأرض، ومديرة مكتبهم الجديدة في مصر قالت لي اديني فرصة أغير، لكن مقدرتش تغير حاجة».

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية فتح تحقيق مع مراسلي الشبكة في الوطن العربي، بسبب دعمهم لطوفان الأقصي الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال.

قال المتحدث باسم بي بي سي: “نحن نحقق بشكل عاجل في هذا الأمر.. نحن نتعامل مع الادعاءات المتعلقةبانتهاكات إرشاداتنا التحريرية ووسائل التواصل الاجتماعي بمنتهى الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات فسنتحرك، بما فيذلك اتخاذ إجراءات تأديبية”. حسبما ذكرت صحيفة تليجراف.

وفي هذا الصدد، أحالت هيئة الإذاعة البريطانية 6 صحفيين مصريين ولبنانيين للتحقيق لتضامنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مع فلسطين، وإدانتهم للعدوان الإسرائيلي.