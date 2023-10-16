الناتو يبدأ مناورات عسكرية سنوية على الأسلحة النووية في أوروبا

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بدأ حلف شمال الأطلسي "ناتو" مناوراته العسكرية السنوية التي تشمل الأسلحة النووية، بحسب ما أكده متحدث باسم الحلف الدفاعي الغربي لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الاثنين.

وستشارك ما يصل إلى 60 طائرة في مناورة "الظهيرة الصامدة"، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

وتتضمن الطائرات المشاركة في المناورة، طائرات مقاتلة حديثة، وطائرات مراقبة وطائرات لإعادة التزود بالوقود، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز "بي-25".

وتجري المناورات هذا العام بشكل رئيسي في المجال الجوي الواقع فوق إيطاليا وكرواتيا والبحر المتوسط.

ويشارك في المناورات 13 عضوا في التحالف الدفاعي، من بينهم ألمانيا.

ولم ينشر الناتو أي تفاصيل بشان المناورات والسيناريو الذي تتضمنه.