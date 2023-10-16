التغييرات تغيب عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

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غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين.

وحافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على موقعها في الصدارة أمام البولندية ايجا شفيونتيك والأمريكية كوكو جوف.

كذلك حافظت النجمة التونسية أنس جابر على موقعها في المركز السابع بينما قفزت التشيكية بربورا كريتشيكوفا خمسة مراكز لتحتل المركز الثالث عشر.

وجاء ذلك بعد أن وصلت كريتشيكوفا إلى نهائي بطولة تشنجتشو الصينية قبل أن تخسر أمس الأحد أمام الصينية تشينوين تشنج التي قفزت خمسة مراكز أيضا لتحتل المركز التاسع عشر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 كما يلي:

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الأول برصيد 9381 نقطة

البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الثاني برصيد 8545 نقطة

الأمريكية كوكو جوف في المركز الثالث برصيد 6455 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 6050 نقطة

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الخامس برصيد 5870 نقطة

اليونانية ماريا ساكاري في المركز السادس برصيد 4475 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز السابع برصيد 4195 نقطة

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز الثامن برصيد 3839 نقطة

التشيكية كارولينا موكوفا في المركز التاسع برصيد 3663 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز العاشر برصيد 3450 نقطة.