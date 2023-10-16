وفاة اهتيساري الرئيس الفنلندي الأسبق الحاصل على جائزة نوبل للسلام

أعلن مكتب الرئاسة الفنلندية اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الفنلندي الأسبق والحاصل على جائزة نوبل للسلام مارتي اهتيساري عن عمر يناهز 86 عاما.



وقال مكتب الرئاسة إن اهتيساري توفى في هلسنكي الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0340 بتوقيت جرينتش).



وشغل اهتيساري، الذي ولد عام 1937، منصب الرئيس في الفترة من 1994 حتى 2000.



وقبل توليه رئاسة فنلندا، تولى عدة مناصب في وزارة الخارجية الفنلندية والأمم المتحدة. ومن بين آخر مهامه السياسية كان توليه منصب المبعوث الأممي الخاص من أجل كوسوفو.



وبعد انتهاء فترة رئاسته، أسس اهتيساري منظمة من أجل التوسط لاحلال السلام أطلق عليها مؤسسة مارتي اهتيساري للسلام.



وقد اشتهر اهيتساري بعمله كوسيط من أجل تسوية الازمات والصراعات.



وحاز خلال عام 2008 على جائزة نوبل للسلام عن جهوده لحفظ السلام.



وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان مكتب الرئاسة " تلقينا نبأ وفاة الرئيس مارتي اهيتساري ببالغ الحزن. مارتي اهيتساري كان يؤمن بالبشرية والحضارة والخير، وقد عاش حياة رائعة وذات معني. لقد كان رئيسا في أوقات التغيير، حيث قاد فنلندا إلى عصر الاتحاد الأوروبي العالمي".



وأصبح من المعروف في عام 2021 أن اهيتساري يعاني من مرض الزهايمر، ونتيجة لذلك ابتعد عن الأنشطة العامة.