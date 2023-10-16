الحلبوسي يؤكد ثبات الموقف العراقي المتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، أنَّ الموقف العراقي إزاء قضية فلسطين هو موقفٌ واحد من الشعب والبرلمان والحكومة وثابت ولن يتغير في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد الحلبوسي، خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح "مقررات البرلمان والحكومة العراقية لإدانة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية".

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن سكان قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسري، ويعانون من ظروف إنسانية صعبة، مشيراً إلى الحاجة لموقف عربي إزاء ما يحدث.

وعبَّر عن تقدير فلسطين للموقف العراقي الرسمي والشعبي في جميع المحافل العربية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وحسب بيان صحفي للبرلمان العراقي، بحث اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والقصف والحصار المفروض عليه، والأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، وضرورة فتح ممرات للإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين، وأهمية اتخاذ موقف عربي موحَّد إزاء هذه الانتهاكات.