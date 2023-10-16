منصة لينكد إن للتواصل الاجتماعي تشطب 668 وظيفة

شطبت شركة منصة التواصل الاجتماعي للشركات والتوظيف لينكد إن المملوكة لمجموعة مايكروسوفت كورب حوالي 668 وظيفة في قطاعات الهندسة والإنتاج والشؤون المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه هي ثاني جولة لشطب الوظائف في الشركة خلال العام الحالي، مع تراجع عدد الشركات التي تستخدم منصة التوظيف والتواصل الاجتماعي بين الشركات.

وقالت الشركة في بيان عبر الإنترنت اليوم الإثنين، إن لينكد إن "تواصل الاستثمار في الأولويات الاستراتيجية لمستقبلنا وضمان استمرار تحقيق القيمة لأعضائنا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه مع تراجع عدد العاملين الذين يبحثون عن وظائف جديدة وعدد الشركات التي تسعى لتوظيف موظفين جدد، تراجع الطلب على خدمات منصة لينكد إن.

وفي مايو الماضي أعلنت المنصة اعتزامها وقف تطبيقها الصيني وشطب حوالي 716 وظيفة.

يذكر أن مايكروسوفت استحوذت على لينكد إن عام 2016 مقابل حوالي 2ر26 مليار دولار.

وقالت مايكروسوفت إن إيراداتها من لينكد إن زادت بنسبة 5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتتوقع نموها مجددا بنسبة أقل من 5% خلال الربع الثالث من العام.

ومن المقرر أن تعلن مايكرسوفت نتائج الربع الثالث ككل خلال الأسبوع المقبل.