رئيس التأمين الاجتماعي: 75% من فوائد أموال التأمينات تستثمر في أذون وخزانة وسندات

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنه طبقا لقانون التأمينات فقد تم تحديد نسبة 75%؜ من فوائد أموال التأمينات تستثمر في أذون خزانة وسندات لأنها آمنة وبلا مخاطر وتكون أعلى عائد، خاصة وأنها تحقق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

وأوضح عوض، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بعنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي"، والذي نظمته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع مكتبي ارتباط الايسا للدول العربية ولشمال إفريقيا، أنه يتم استثمار 25% في أوعية استثمارية مختلفة تحت إدارة خبراء استثمارين في مصر، منهم يتم الاستثمار بنسبة 8% من الأموال في البورصة، مضيفًا: "الهيئة بتتعامل مع شركات معينة ومحددة بالبورصة والذي يكون لديها ربحية".