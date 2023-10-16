الخارجية الفلسطينية تدين حملات التحريض والاعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين في عدة دول

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، حملات "التحريض والاعتداءات، والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين وعدد من سفراء فلسطين وسفاراتها في بعض الدول".



وشجبت الوزارة، في بيان صحفي، "الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد، وأدت إلى وفاة طفل فلسطيني (6 سنوات)، وإصابة والدته بجروح خطيرة، جراء عشرات الطعنات التي وجهها إليهما في ولاية ألينوي الأمريكية".



وذكرت الوزارة أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه الحملات وتداعياتها وأهدافها الرامية إلى تشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة"، مطالبة الدول كافة بمواجهتها ومعاقبة مروجيها ومن يقف خلفهم.



يأتي هذا التطور في خضم أعنف موجة قتال مستمرة لليوم العاشر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ومحيطه.