زراعة النواب توافق على منحة إسبانية بـ670 ألف يورو لتحديث الري

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، على قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة ونظيرتها الإسبانية بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل؛ لدعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر الموقعة في 5 يونيو 2023.

وتضمنت الاتفاقية، مادة وحيدة تنص على "وفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر، الموقعة في 5 يونيو 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ مشروع "دعم تحديث الموارد المالية بقطاع الزراعة في مصر 36 شهرا من تاريخ اعتماد المشروع، ويمكن مدها بالاتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات متبادلة.

كما يتم إيداع مبلغ 670 ألف يورو بالبنك المركزي المصري باسم مشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر، وهو حساب لا يقبل أي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.