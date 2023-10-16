استمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمواطنة تقدمت إليه بشكوى خلال تفقده لمعرض الغرفة التجارية لتخفيض الأسعار، حيث أعربت عن تضررها من عدم إنهاء إجراءات معاش تكافل وكرامة.

واستجابة لشكواها، اصطحب المحافظ المواطنة على الفور متوجها لمديرية التضامن الاجتماعي في زيارة مفاجئة لمتابعة الإسراع في حل مشكلة المواطنة، والاستفسار عن أسباب تأخر استخراج كارت تكافل وكرامة.

ووجه الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنة، مع دراسة صرف مساعدة استثنائية تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.