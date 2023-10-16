ما الذي تعرفه عن قبة رقية دودو؟

سلط قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، الضوء على قبة رقية دودو، والتي تقع في عين الصيرة بمنطقة آثار الإمام الشافعي، ويعود تاريخ إنشاءها إلى عام 1757، حيث أنشائتها السيدة بدوية بنت شاهين لإبنتها رقية دودو بنت الأمير رضوان بك الفقاري، والتي توفيت صغيرة بسبب وباء الطاعون فأنشأت لها والدتها هذه القبة لدفنها بها، بالإضافة إلى سبيل يعلوه كتاب بمنطقة سوق السلاح.

وجاء تصميم القبة على الطراز العثماني وهي عبارة عن قبة فوق أربعة عقود محمولة على أربعة أعمدة وتربط بين العقود روابط خشبية، يتوسطها مصطبة حجرية بها تركيبة رخامية مزخرفة وعليها كتابات دعائية للمتوفاة.

أعمال الترميم

نفذت وفقا للأصول الفنية والأثرية للخرائط والوثائق القديمة للسبيل، حيث شملت:

_أعمال التوثيق المعمارى.

_الترميم الدقيق لواجهة السبيل ولإظهار تغشيات شبابيك النحاسية المزخرفة بها. فهذه الواجهة تعتبر من أجمل واجهات الأسبلة العثمانية الموجودة في القاهرة.

_ترميم الأرضية الرخامية لغرفة التسبيل.

_ترميم وعزل سقف الغرفة الخشبية المزخرف، والشبابيك والكتبيات الخشبية الموجودة بغرفة الكتاب، وتأهيل المنطقة الخلفية للسبيل.

_تم الكشف عن المنسوب الأثري ودرج السلم الحجري لكتلة الدخول الرئيسية.

_تم تطوير شبكة الكهرباء ووضع نظام إضاءة جديد متكامل من الداخل والخارج.



وعملية فك القبة من موقعها الأصلي وإعادة تركيبها وترميمها بموقها الجديد، الذي يقع على بعد 30 متر من موقعها الأصلي، إستغرقت ثلاثة أشهر من العمل الشاق والجاد وذلك لحمايتها والحفاظ عليها من المياه الجوفية التي غمرت جزء منها ونمو وانتشار نبات الهيش حولها، وبإعادهً تركيبها تم إحياؤها من جديد.