 سيد متولي: حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك أولوية بالنسبة لي حال نجاحي في الانتخابات - بوابة الشروق
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سيد متولي: حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك أولوية بالنسبة لي حال نجاحي في الانتخابات

نديم ناجي
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 11:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 11:05 ص

يرى سيد متولي المرشح على عضوية نادي الزمالك أن النادي في الوقت الحالي يحتاج إلى أصحاب الخبرات.

قال سيد متولي في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك الفترة المقبلة يحتاج إلى أصحاب الخبرات، وليس للأيادي المرتعشة"

وأضاف: "سهل إنك تنجح في انتخابات الزمالك، لكن صعب إنك تعرف تديره"

وواصل: "الزمالك يحتاج إلى عناصر قادرة على مواجهة المشاكل"

وتطرق للحديث عن أهم الملفات التي يُمكن أن يعمل عليها قائلا: "أزمة الحجز على الضرائب هي الأزمة الأولى التي يجب أن نعمل عليها، وأزمة إيقاف القيد، لابد أن تترحل لفترة مؤجلة، الأهم بالنسبة لي عقود اللاعبين والرواتب"


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