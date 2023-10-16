سيد متولي: حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك أولوية بالنسبة لي حال نجاحي في الانتخابات

يرى سيد متولي المرشح على عضوية نادي الزمالك أن النادي في الوقت الحالي يحتاج إلى أصحاب الخبرات.
قال سيد متولي في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك الفترة المقبلة يحتاج إلى أصحاب الخبرات، وليس للأيادي المرتعشة"
وأضاف: "سهل إنك تنجح في انتخابات الزمالك، لكن صعب إنك تعرف تديره"
وواصل: "الزمالك يحتاج إلى عناصر قادرة على مواجهة المشاكل"
وتطرق للحديث عن أهم الملفات التي يُمكن أن يعمل عليها قائلا: "أزمة الحجز على الضرائب هي الأزمة الأولى التي يجب أن نعمل عليها، وأزمة إيقاف القيد، لابد أن تترحل لفترة مؤجلة، الأهم بالنسبة لي عقود اللاعبين والرواتب"