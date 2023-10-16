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قدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فيلما تسجيليا عن مسيرة الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك خلال حفل تكريم اسم الفنان الراحل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

وحضر كل من الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، الإعلامي محمد الغيطي، والسيناريست عمرو محمود ياسين، بالإضافة والفنان محمد أبو داود، وغيرهم، من نجوم الفن والإعلام.

وحمل الفيلم التسجيلي عنوان "محمود ياسين.. دولة الأخلاق"، وتضمن عددا من المقاطع للفنان الراحل سواء من أعماله الفنية أو لقاءاته التليفزيونية.

ومن المقرر ان يختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الكبير الراحل محمود ياسين.