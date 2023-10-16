الداخلية تنظم مؤتمرا لمكافحة تهريب الأسلحة والذخائر في ظل النزاعات المسلحة

نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، المؤتمر السادس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2023، تحت شعار "مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر فى ظل النزاعات المسلحة بدول الجوار".



واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها تطور النزاعات المسلحة بدول الجوار وتداعياتها السلبية على الوضع الداخلى، وسُبل تعزيز آليات المكافحة لمواجهة تلك الظاهرة، وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة فى مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود بدول الجوار، الدور الإعلامى فى نشر الوعى بمخاطر إنتشار الأسلحة، وقد جاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر " أمنية، تشريعية، مجتمعية" ودور كلٍ منها لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط.



وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات، وهي مواصلة تضافر جهود أجهزة الدول المعنية بالمكافحة داخلياً من خلال تكثيف الإجتماعات الدورية للخلايا الأمنية لدعم جهود المكافحة وخارجياً من خلال تعزيز سُبل التعاون الدولى بين الأجهزة ذات الصلة بدول الجوار للحد من عمليات جلب وتهريب الأسلحة عبر الحدود.



وتضمنت التوصيات مواصلة التنسيق الفعال مع كافة الجهات بالدولة لتوحيد الجهود والرؤى لمراجعة المستجدات لطرق ومسارات التهريب، ونشر الوعى بمخاطر حيازة وإستخدام الأسلحة سواء البيضاء أو النارية وتأثيرها السلبى على استقرار المجتمع، ورفع المستوى التدريبى للعاملين فى مجال المكافحة من خلال دورات تدريبية متخصصة.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبى للعنصر البشرى.