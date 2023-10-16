بدء محادثات بين اليونان وتركيا بعد أعوام من التوتر

بدأت اليونان وتركيا، محادثات بشأن التقارب، بعد أعوام من التوتر، في اجتماع عُقد بأثينا، اليوم الاثنين، بين نائبي وزيري خارجية البلدين.

وتهدف المحادثات التي جرت اليوم الاثنين، بين اليوناني كونستانتينوس فراجوجيانيس، والتركي بوراك أكابار، والتي حضرها أيضا خبراء من الجانبين، إلى إيجاد مجالات يمكن أن تتعاون فيها الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في القضايا الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تكون السياحة والطاقة والبيئة والحماية المدنية على جدول الأعمال، بحسب ما قالته مصادر في الحكومة اليونانية.

ومن المقرر أن تنتقل المحادثات يوم غد الثلاثاء إلى موضوعات أكثر إثارة للجدل، تشمل السيادة في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط والهجرة.

ونقلت الإذاعة اليونانية عن مصادر حكومية في أثينا أنه ليست هناك توقعات بشأن الوصول لنتائج محددة من المحادثات.