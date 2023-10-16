الأمن والتعاون بأوروبا تنتقد القوة الإعلامية للحزب الحاكم في الانتخابات البولندية

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وجد المراقبون الدوليون للانتخابات أن حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم في بولندا استغل قوته الإعلامية المتفوقة في الانتخابات البرلمانية.

وقال فريق المراقبين التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الاثنين "وجدت مهمة المراقبين أنه بينما قدم التليفزيون الرسمي وقتا إذاعة مجانا لكل المتنافسين، فإن تغطيته السياسية روجت بوضوح للحزب الحاكم وسياساته وفي نفس الوقت أظهرت عداوة واضحة ضد المعارضة".

وأشاد المراقبون الـ154 الذين ينتمون إلى 44 دولة بالإقبال الكبير عن التصويت والتنافس الديمقراطي بين الأحزاب والتنفيذ الجيد للعملية الانتخابية.

وانتقد المراقبون وجود تداخلات بين الرسائل الانتخابية لحزب القانون والعدالة والحملات الإعلامية التي تديرها الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.