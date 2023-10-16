توقع النائب عبدالمنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ألا تتخطى الحصيلة الإجمالية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج 1.5 مليار دولار.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن الحكومة توقعت أن تبلغ الحصيلة مع التطبيق الأول للمبادرة 5 مليارات دولار، لكنها لم تنجح في تحصيل سوى 10% من المستهدف بقيمة نصف مليار.



وأوضح أن «المبادرة تتيح لكل مواطن في الخارج استقدام سيارة أو أكثر، مقابل تحويل وديعة يستردها بعد 5 سنوات، ويدفع إجمالي الضرائب المفروضة فقط بدون جمارك».



ولفت إلى أن «النسخة الأولى من القانون شهدت تعديلًا بعد شهر فقط؛ بسبب المساواة بين المصريين في منطقة اليورو – الذين يتمتعون بإعفاءات جمركية بسبب الاتفاقيات الموقعة - والمصريين في الخليج».



ونوه أنه اعترض على النسخة المقدمة من القانون اليوم، مضيفًا: «رغم تأكيدي على أهميته، لكن من رأيي أن المصريين بالخارج يستحقون قانونًا دائمًا وليس قانونًا محددًا بمدة».



ورأى بأن جمع 1.5 مليار دولار من المبادرة رقم هزيل جدًا، خاصة أن هناك 14 مليون مصري في الخارج، وفقًا لإحصائيات وزارة الهجرة، بينما سجل على المنصة الخاصة بالمبادرة 185 ألفًا منهم فقط.



وأكمل: «المبادرة بها إشكالية، وكان من الممكن أن نقدم إعفاءات إضافية كنوع من التيسير، وبما يؤدي إلى زيادة التدفق الأجنبي بشكل يسهل على المصريين بالخارج».



ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 3 مشروعات قوانين، هي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ومشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية.