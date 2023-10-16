لميس الحديدي: الاجتياح العسكري الإسرائيلي قد يبدأ بعد نهاية زيارة بلينكن

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تتوقف عن استخدامها لآلة القتل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن عملية الاجتياح البري لقوات الاحتلال لم تبدأ بعد، ولكن ربما تنتظر نهاية زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لتل أبيب، بعد أن زار مصر اليوم والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن الرئيس ترأس اجتماعات مجلس الأمن القومي، والذي ينعقد في الأوضاع الطارئة، أو كل ثلاثة أشهر، منوهة أنه اتخذ عدة قرارات مهمة من أبرزها هو أن الأمن المصري القومي خط أحمر ولا تهاون فيه.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي لم يرد في حديثه خلال زياراته لدول المنطقة ومن ضمنهم مصر، عن أي محاولة لوقف إطلاق النار، ولكن حديثه كله يتركز على السيادة الإسرائيلية، وعن حق قوات الاحتلال في الدفاع عن نفسها ضد الدمار الذي يسميه بالحمساوي.

وشددت على أهمية تصريحات الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي في لقائه معه، معقبة: «الرئيس في كلمته رصد الأوضاع الإنسانية كافة في قطاع غزة، الأمر الذي يعكس متابعته الدقيقة للأوضاع في القطاع بما يخص الكهرباء والمياه وأيضاً أزمة الخبز التي تطرق الأبواب».

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القاهرة، مساء اليوم، ضمن جولته في الشرق الأوسط والتي بدأها الأربعاء الماضي، بزيارة إلى إسرائيل للإعلان عن دعم دولة الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين، وإجراء مشاورات مع المسئولين المصريين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.