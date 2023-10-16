الرئيس الفلسطيني يجري مباحثات هاتفية مع رئيس فنزويلا بشأن الأوضاع في غزة

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباحثات مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تناولت آخر تطورات الأوضاع الصعبة في قطاع غزة.

وأكد عباس خلال اتصال هاتفي مع مادورو يوم الأحد، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجدد الرئيس الفلسطيني الرفض الكامل لتهجير السكان من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.

وأكد عباس رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة إلى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين، مجددا التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية.

وشدد عباس على ضرورة الذهاب إلى حل سياسي ينهي الاحتلال، كما أكد أن سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وشكر عباس مادورو على مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني بعاصمتها القدس الشرقية، كما شكر فنزويلا على دورها المسؤول والملتزم بالقانون الدولي في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيدا بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام، مؤكدا أنه قد اتخذ قرارا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، داعيا إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة.