التشيك: العشرات يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في براغ

تجمع العشرات في ساحة فاتسلاف الشهيرة بوسط براغ، مساء أمس الأحد، للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، بحسب ما أورده "راديو براغ" التشيكي.

وأقيم الحدث تحت مراقبة العشرات من أفراد الشرطة ومسئولي البلدية.

وقامت مبادرة "نوت إن أوار نيمز" (أي /ليس باسمنا!/) المدنية، التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، بتنظيم الحدث، الذي ينتقد الإجراءات الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر الجاري.

وأمرت وزارة الداخلية التشيكية بتعزيز الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية ومواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد، كإجراء احترازي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف حاليا أهدافا في غزة -والتي تعتبر أحد أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يعيش بها نحو 2.2 مليون نسمة على مساحة تقدر بحوالي 45 كيلومترا مربعا- منذ هجوم حماس الواسع وغير المسبوق.