 مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 12:29 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 12:29 م

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي شددت من إجراءاتها عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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