دعا مسئولون كبار في حزب الليكود، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى عدم وقف إطلاق النار بشكل مؤقت جنوب قطاع غزة، كون الفلسطينيين "لا يستحقون أي رحمة" على حد قولهم في لهجة تحريضية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وزير الطاقة وعضو المجلس السياسي الأمني (الكابينت)، يسرائيل كاتس، أنه يعارض بشدة فك الحصار وإدخال البضائع إلى غزة لأسباب إنسانية.

كما أعرب وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار عن معارضته لوقف إطلاق النار، قائلا "إن الفلسطينيين لا يستحقون أي رحمة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إجلاء الأجانب".

وتتواصل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجاء قطاع غزة، وسط حصيلة ضخمة من الشهداء في القطاع المحاصر، وصلت حتى كتابة هذه السطور، إلى 2670 شهيدا.