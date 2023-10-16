انطلاق فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالأقصر

انطلقت منذ قليل فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، تحت عنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي"، تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي يُعقد على مدار اليوم وغداً بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، فضلاً عن ممثلى وفود 13 دولة عربية.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال كلمته، أن هذا الملتقى الفني أٌقيم تكريماً للأجيال السابقة التي تستحق أن تنعم بمظلة تأمينية متطورة ومستدامة.

وأوضح أن هناك تشابه في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية، والمتمثلة في التمويل والاستدامة المالية، وكذلك الاستثمار الأمثل لفوائض الأموال، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، ومواكبة التحول الرقمي، ورفع الكفاءة الإدارية، وتحديث التشريعات وغيرها من التحديات، الأمر الذي جعل التعاون العربي مع جميع الشركاء الدوليين ليس خياراً بل أمراً مُلحاً.

وأشار إلى أن جميع الدول المشاركة في هذا الحدث تمتلك مزيداً من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني، مؤكدا أن الفترات السابقة شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة، فضلاً عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي، وفي مجال التحول الرقمي والتي ارتكزت على منظومة مميكنة؛ من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر.