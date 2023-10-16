وكالة الأنباء الفلسطينية تحذف الإشارة إلى حماس في تصريحات أبومازن

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، انتقد فيها أفعال حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنها حذفت الإشارة إلى الحركة من التصريحات في وقت لاحق دون ذكر تفسير.

جاءت التصريحات التي نشرتها الوكالة على موقعها الإلكتروني، خلال اتصال هاتفي بين عباس والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وناقش كلاهما القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في أعقاب هجوم حماس على بلدات وقرى إسرائيلية.

وكان تقرير الوكالة الأساسي حول الاتصال الهاتفي يشمل فقرة ورد فيها "شدد الرئيس أيضا على أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وبعد ساعات من نشر التقرير عدلت الوكالة، التصريحات لتصبح "أكد الرئيس أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر".

ولم يتضح حتى الآن سبب حذف الإشارة إلى حماس. ولم يصدر مكتب الرئيس عباس ولا وكالة الأنباء الفلسطينية أي تعليق حتى الآن. ولم تعلق حماس أيضا على الأمر.

وقالت الوكالة في تقريرها "أكد الرئيس رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين".