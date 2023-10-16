رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: 24 ساعة تفصلنا عن إعلان قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة

قال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن قطاع غزة تفصله 24 ساعة، ليكون مكانا غير صالح للحياة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن مولدات الطاقة في المستشفيات اقتربت من التوقف بشكل كامل وأمامها 24 ساعة، ما ينذر بكارثة إنسانية.

وذكر أن مخزون الأكسجين في المستشفيات اقترب من الانتهاء، كما أن ثلاجات حفظ الموتى بصدد التلف ومن ثم تكون غير قادرة على حفظ الجثامين.

وأوضح أن الأحوال الجوية وهطول الأمطار يعيق عمل مشروعات الطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها في المستشفيات، ما يزيد من حجم الأعباء.

وأفاد بأن محطات تحلية المياه توقفت عن العمل منذ فترة، وهو ما ينذر بكارثة بيئية في ظل النزوح الكبير من مناطق وسط وشمال غزة إلى الجنوب.

واعتبر أن ممارسات سلطات الاحتلال تجاه غزة بمثابة إعدام جماعيى لكل من يقطن القطاع.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية «طوفان الأقصى»، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.