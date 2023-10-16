ماجد عبدالفتاح: الضغوطات العربية تجبر الأمم المتحدة على تعديل مشروع برازيلي بشأن غزة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن المفاوضات جارية حول مشروعي قرار بشأن الأوضاع في غزة، موضحًا أن تلك المشروعات مطروحة على مائدة مجلس الأمن، بهدف التصويت عليهم في جلسة تعقد الساعة 6 مساء بتوقيت نيويورك (الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة).



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المشروع الأول روسي سبق التقدم به خلال جلسة الأمن الأخيرة، يوم الجمعة الماضية.



وأشار إلى أن «المشروع عليه تحفظات أمريكية وأوروبية»، لافتًا إلى أن «الجانب الروسي قرر وضعه للتصويت وطلب التصويت عليه اليوم».



وأوضح أن «المشروع الآخر برازيلي؛ يخضع لمفاوضات مكثفة بين كل الأطراف المعنية، بما فيها المجموعة العربية ممثلة في الإمارات التي تمثل المجموعة في مجلس الأمن حاليًا».



وذكر أن المجموعة تتفاوض لتعديل بعض الأحكام الرئيسية الواردة في مشروع القرار، خاصة أنه يتضمن حكمًا يصنف حماس على أنه تنظيم إرهابي، وآخر يطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن وضمان حسن معاملتهم، وإدانة أي أعمال إرهابية، دون مقابل.



ونوه أن القرار يعكس وجهة النظر الغربية في المقام الأول، مضيفًا: «نتيجة الضغوطات العربية تم إعداد نصين معدلين، ونص معدل ثالث على وشك الصدور يتضمن: فتح المعابر، وعبور المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وعدم اتخاذ إجراءات لتهجير الفلسطينيين في غزة من الشمال إلى الجنوب أو دفعهم خارج القطاع».



وأكد وجود تقدير لاجتماع مجلس الأمن القومي أمس الأحد، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنقاط الـ8 الصادرة عنه التي تعكس رؤية متكاملة للأمن القومي المصري من خلال الاتصالات، وحل الدولتين، ومعارضة التهجير والتصفية، والاستعداد لبذل الجهد، وتحديد الخطوط الحمراء.



ونفى وجود معلومات محددة عن المشاركين في القمة أو من دعته الرئاسة المصرية من الجانب الأمريكي للمشاركة في القمة، مؤكدًا أن الأمر من محل اختصاص السفارة في واشنطن.





