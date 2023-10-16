قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة خفض الأسعار اختيارية بالنسبة للشركات وليست إجبارية.

وأكد خلال لقاء خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن هذه المبادرة هي حراك وكان مطلوب، من أجل عمل توازن سعري في السوق، وتوفير الفرصة والفرصة البديلة، منوها بأنه ليس مطلوبا توحيد أسعار سلعة ما بحد معين على مستوى الجمهورية؛ لأن هناك تنافسا في السوق بدءا من الإنتاج حتى التغليف والتعبئة.

وأشار إلى أن سعر كيلو العدس شهد انخفاضا من 54 جنيها إلى 40 جنيها، هذا إلى جانب الأرز الذي ينقسم إلى عدة أنواع: «الإكسترا، الفاخر، الممتاز»، موضحا أن الأرز الممتاز سيكون ضمن مبادرة التخفيض.

وعن السبب في عدم توجه التجار لخفض الأسعار قبل إطلاق المبادرة، أكد عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن نسبة تخفيض الأسعار المقدرة من 15 إلى 20 % ليست متعلقة بالأرباح، ولكن الحكومة أصدرت قرارا بوقف الجمارك والرسوم على أكثر من 15 سلعة، تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية والعمل بها في اليوم التالي، منذ خمسة أيام.

وذكر أن هذه السلع تتمثل في الفول والعدس والأرز والسكر والزيوت وبعض الشحوم، والدواجن الحية والمجمدة والألبان والبيض، وكل السلع الاستراتيجية، منوها أن الحكومة قدمت مبادرة من أجل إحداث التوازن بالسوق عن طريق الإعفاء من الجمارك، وتقسيط الغرامات وفي طريقها لرفعها وإلغائها، إلى جانب تدخل البنك المركزي؛ لتدبير 50 % من العملة الأجنبية.

بالإضافة إلى تقدم بعض المستوردين الذي يشترون سلعا من الخارج، عن طريق نظام الآجل بالفواتير الخاصة بها، للحكومة من أجل سدادها عنهم.