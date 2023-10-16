كوريا الجنوبية تعرض أحدث طائرتها المقاتلة المصنعة حديثا

عرضت كوريا الجنوبية إحدى طائرتها المقاتلة المصنعة حديثا في معرض للدفاع، حيث تعرض أحدث معداتها العسكرية، التي زاد الطلب عليها منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم عرض الطائرة المقاتله كيه اف -21، التي صنعتها شركة كوريا لصناعات الفضاء الجوي، اليوم الاثنين في سول ضمن معرض الفضاء الجوي والدفاع المستمر طوال معظم الأسبوع.

وقد استغرق تطوير المقاتلة، التي بها خصائص للتخفي، عشرة أعوام. وتم تصميمها للقيام بهجمات عميقة في الأراضي المعادية، وذلك وفقا لما ذكره موقع جاينز للمعلومات المتعلقة بالدفاع.