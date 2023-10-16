 الخارجية الروسية: ملتزمون بوقف التجارب النووية ما لم تقم واشنطن بذلك - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: ملتزمون بوقف التجارب النووية ما لم تقم واشنطن بذلك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 3:43 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 3:43 م

أكد رئيس دائرة الخارجية الروسية لمنع الانتشار والحد من التسلح فلاديمير يرماكوف، أن روسيا ستواصل الالتزام بوقف التجارب النووية، ولن تقوم بأي تجارب إلا إذا أقدمت واشنطن على ذلك.

وقال يرماكوف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن "روسيا، في حالة سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لا يعني نيتها استئناف التجارب النووية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة بالمقابل لا تتخلى عن فكرة إجراء تجربة نووية كاملة كجزء من تحديث ترسانتها النووية، وأن موقع التجارب في نيفادا في حالة تأهب قصوى".

ولفت إلى أن "الغرب يخلق بقيادة الولايات المتحدة، مخاطر استراتيجية جسيمة، ولكن حتى الآن تم احتواء الوضع من أسوأ السيناريوهات"، مؤكدا أن "روسيا مستعدة لاتخاذ إجراءات مماثلة إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا".

وفيما يخص مصير معاهدة ستارت الجديدة، قال يرماكوف، إن "مصير المعاهدة يعتمد على الحقائق العسكرية والسياسية، وأصبح من الصعب الآن التنبؤ بتطورها".

وذكر أن "الولايات المتحدة قوضت بشكل أساسي المبادئ الأساسية التي بنيت عليها الاتفاقيات مع روسيا في إطار معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) وسط عدم وجود أية مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة لتغيير مسارها العدائي، الأمر الذي أجبر موسكو على تعليق تنفيذ معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية".

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