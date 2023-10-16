تطورات الحالة الصحية الصعبة والمتطورة للفنان بروس ويليس

عدم القدرة على الكلام تبعد صاحب «الحاسة السادسة» عن التمثيل.. وعائلته للجمهور: نقدّر استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم



من جديد تتصدر الحالة الصحية الصعبة والمتطورة للنجم بروس ويليس أجواء هوليوود وسط حالة من الحزن بين أصدقائه، وخاصة أنه لم يعد قادرا على التحدث أو القراءة، وذلك مع إعادة عرض مسلسله الشهير «ضوء القمر» أو مون لايتنج عبر شبكة Hulu خلال هذه الأيام.



وكشف جلين جوردون كارون، صديق الممثل الأمريكى، والذى كتب له ضوء القمر Moonlighting فى الثمانينيات، تفاصيل الوضع الصحى للممثل بعد زيارته له مؤخرا.



وقال كارون متأثرا: «إن بروس احتاج إلى دقائق لمعرفته وأنه غير قادر على التحدث تماما؛ مضيفا أنه كان قارئا نهما ــ ولم يكن يريد لأحد أن يعرف ذلك، والآن ليست لديه القدرة على القراءة.



وأضاف: «نعم، لقد فقد كل المهارات اللغوية، ولكنه لايزال بروس ويليس.. عندما تكون معه، تعلم أنه بروس وأنت ممتن لوجوده، لكن البهجة قد اختفت من حياته».



ولفت جلين جوردون كارون إلى أنه يحاول زيارته بشكل شهرى، وأن أكثر ما يصدمه فى مرض بروس ويليس، أنه سُرقت منه البهجة؛ إذ كان لا يوجد أحد لديه بهجة فى الحياة أكثر منه.. وقال: «كان يعشق الاستيقاظ كل صباح، ومحاولة الاستمتاع بالحياة بأقصى قدْر ممكن، لكنه الآن يعيش وكأنه يرى الحياة من خلال باب زجاجى».



وبعد مرور عام على إعلان عائلة النجم الأمريكى بروس ويليس تقاعده نهائيا عن ممارسة مهنة التمثيل، بعد تأكد إصابته بفقد النطق، أصدرت العائلة بيانا جديدا ذكرت فيه أن الحالة الصحية للنجم تدهورت، وهو مصاب بمرض نادر جدا، يُعرف بالـ«الخَرَف الجبهى الصدغى»، أو ما يُعرف بـFTD. وأشاروا إلى أن التشخيص الطبى أكّد أن حالة بروس ويليس ستؤثر بشدة على قدراته المعرفية.



كما جاء بالبيان حينها إلى جمهور بروس المذهل.. كعائلة، أردنا أن نخبركم أن حبيبنا بروس يعانى من بعض المشكلات الصحية، وقد تم تشخيصه مؤخرا بعدم القدرة على الكلام؛ مما يؤثر على قدراته المعرفية.. نتيجة لهذا ومع الكثير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التى كانت تعنى له الكثير».



واختتم البيان موجها كلامه للجمهور: «هذا وقت ملىء بالتحديات لعائلتنا، ونحن نقدّر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم، ونحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه؛ لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم، وكما كان بروس يقول دائما «عِش حياتك»، ونحن نخطط معا للقيام بذلك».



حتى لو لم يعد الممثل، فإن ويليس صاحب الحاسة السادسة سيترك وراءه إرثًا ضخمًا على الشاشة، هل تتذكرون جون مكلاين فى داى هارد، وايميت سميث الجندى العائد من حرب فيتنام المريض نفسيا والذى يحتم عليه رعاية ابنة أخته اليتيمة فى فيلم «إن كنترى»، ومراقب المحكمة فى «الحكم»، ومايكل فى «من يتحدث أيضا»، وكوربن دالاس فى «العنصر الخامس»، وجون هارت تيجان ضابط الشرطة العجوز فى «مدينة الخطيئة»، وفرانك موسيئ فى «ريد»، ودوره فى «بالب فيكشن» للمخرج كوينتن تارانتينو، وهو واحد من أفضل أفلام بروس ويليس على الإطلاق، حيث فاز عنه بجائزتى كان والأوسكار، ويحتل الفيلم مرتبة ضمن قائمة أهم مائة فيلم فى تاريخ السينما الأمريكية، وكذلك دوره فى فيلم «لوبير» وهو واحد من أفضل أفلام الخيال العلمى التى لعبها بروس ويليس، والتى يسافر فيها عبر الزمن بين الماضى والمستقبل ويواجه نفسه فى الزمنين، وقد ترشح هذا الفيلم لست جوائز نال خمسة منها.



امتعنا عبر تاريخه فى «داى هارد»، «بالب فيكشن»، و«الحاسة السادسة» و«أرمجيدون»، و«مون لايت».



لطالما آمن بروس باستخدام صوته، فى دعم الآخرين حول العالم، ورفع الوعى بخصوص الأمور الهامة، سواء على المستوى العام أو الشخصى.