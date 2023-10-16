كونتي: ندمت على مغادرة يوفنتوس

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أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، على ندمه على ترك «السيدة العجوز» بعد ثلاث سنوات فقط.

وكشف كونتي عن تلقيه عرضًا ضخمًا من السعودية خلال المركاتو الصيفي الماضي.

وقال كونتي في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق «فابريزيو رومانو»: «لقد رفضت عرضا ضخما من السعودية، وقررت أن أقول لا».

وعن مغادرته تدريب يوفنتوس، قال: «لقد ندمت على ترك يوفنتوس بعد 3 سنوات فقط».

وأضاف: «أرغب في تجربة تدريب روما أو نابولي يوما ما، لكنني عادة أفضل تولي المسؤولية في نهاية الموسم».

ويقود تدريب روما حاليا، البرتغالي جوزيه مورينيو، بينما يقود نابولي الفرنسي رودي جارسيا.