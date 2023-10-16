الإعلامية جينا فتحي تقدم صناع مصر عبر قناة هي

كشفت الإعلامية جينا فتحي، مقدمة برنامج برنامج صناع مصر، الذي يبث عبر شاشة هي، أن برنامجها سيقوم بالتركيز على توجيهات الدوله في دعم القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري ومنها القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق الصناعة المحلية.

وقالت جينا فتحي، خلال تصريحات إعلامية، إن برنامجها سيقوم بتسليط الضوء علي كل النماذج الناجحه في قطاعات الأعمال المختلف أهمها استضافة أهم المطورين العقاريين للحديث عن أهم التحديات التى واجهت السوق العقاري، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار في مصر.

كما ستستضيف الإعلامية جينا فتحي العديد من المسؤولين الحكوميين بوزارة الإسكان ومجلس الوزراء ، لفتح العديد من الملفات والمشروعات التى تهم المواطن والمستثمر العربي والمصري خلال الفترة المقبلة.



يذاع برنامج صناع مصر من تقديم الإعلامية جينا فتحي مساء كل جمعة وسبت في تمام الساعة ال٥ والنصف عبر شاشة هي.