رئيس الإمارات يبحث مع نتنياهو تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتصالا هاتفيا من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل اليوم الإثنين، حيث بحثا الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، حسبما أفاد مكتب نتنياهو.



وقال المكتب إن المسئولين بحثا: "التطورات الإقليمية والهجوم الذي شنته حماس على المواطنين الإسرائيليين"، مضيفا أن نتنياهو أوضح أن "إسرائيل مصممة على تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس".



وقال نتنياهو في المكالمة، إنه سيتم بذل جميع المحاولات لمنع إلحاق الأذى بغير المتورطين.



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن ابن زايد، أجرى محادثات مكثفة مع العديد من القادة العرب والغربيين، من بينهم نتنياهو بهدف "وقف العنف والتصعيد في قطاع غزة، وحشد الجهود الدولية وضمان احترام القانون الدولي للإنسانية".



كما دعا ابن زايد إلى "حماية المدنيين لتجنب معاناتهم أكثر بسبب تدهور الوضع على الأرض"، وإلى فتح ممرات إنسانية لنقل الإغاثة إلى قطاع غزة.



يشار إلى أن الإمارات والبحرين اتفقتا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.