حماس: استهداف الاحتلال الإسرائيلي الدفاع المدني والقطاع الطبي جرائم حرب

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن استهداف جيش الاحتلال للدفاع المدني والقطاع الطبي وعامليه يمثل جرائم حرب تتطلب تدخلا دوليا عاجلاً لحماية المدنيين.



وأشارت الحركة، في تصريح صحفي لها، إلى استهداف الاحتلال الدفاع المدني والإنقاذ وسيارات الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات والأطباء بالقصف المباشر، واستشهاد عدد من المسعفين وأفراد الدفاع المدني، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



وتابعت أن كل ذلك يمثل جرائم حرب وحشية تهدف الى شلّ كافة المرافق الصحية والخدمية وعمليات الإنقاذ، في إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكدت الحركة أن هذه الجرائم تتطلب تدخّلا فورياً من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنيّة لحماية المدنيين ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.



ولليوم العاشر على التوالي، يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة مستهدفا القطاع بأكمله، وارتفعت حصيلة الشهداء على القطاع والضفة الغربية المحتلة إلى ألفين و808، والمصابين إلى نحو 10 آلاف و950.