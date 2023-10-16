قال الفنان إيهاب فهمي، خلال حفل تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، شرفت بأنني كنت طالبا بالمعهد وشاركته في عمل في بداياتي، وعلى الرغم من أنني لم أعش معه كثيراً إلا أنه كان يمتلك ميزة عظيمة وهي أنه يؤثر في كل من يعرفه تأثيراً كبيراً.

أقيم حفل تكريم اسم الفنان الكبير محمود ياسين، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال في المسرح القومي.

وحرص على الحضور كل من "الفنان محمد رياض، رانيا محمود ياسين، عمرو محمد ياسين، والإعلامي محمد الغيطي، والفنان محمد أبو داود، وغيرهم من نجوم الفن والإعلام".

قدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فيلما تسجيليا عن مسيرة الفنان الكبير محمود ياسين،وحمل الفيلم التسجيلي عنوان "محمود ياسين.. دولة الأخلاق"، وتضمن عددا من المقاطع للفنان الراحل سواء من أعماله الفنية أو لقاءاته التليفزيونية

ومن المقرر أن يختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الكبير الراحل محمود ياسين.



















