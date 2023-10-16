تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة القاهرة، الخميس المقبل، بقصر ثقافة روض الفرج، تحت عنوان "الأدب في مصر القديمة مقارنة بين الماضي والحاضر" دورة الآثري الكبير سليم حسن.

المؤتمر يعقد برئاسة د. محمد أمين عبد الصمد، وأمانة الأديب أحمد هاشم البنا، وتبدأ فعالياته في الحادية عشرة صباحا بجلسة افتتاحية تتضمن كلمات لرئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر، والقيادات الثقافية بهيئة قصور الثقافة، تتبعها تكريمات وفقرة فنية.

تعقد الجلسة البحثية الأولى من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهرا، ويديرها الكاتب حمدي عبد الرازق، ويشارك فيها د. عصام محمود أحمد ببحث بعنوان "بواكير الثقافة العربية في مصر"، ويقدم د. طارق منصور بحثا عن "مظاهر تأثيرات التراث المصري القديم على الأدب الحديث"، أما شاهيناز الفقي فتقدم بحثا عن "أدب المصريين القدماء بين الفن الأسطوري وواقع البسطاء".

وتقام الجلسة البحثية الثانية من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهرا، وتتضمن حوارا عن شخصية المؤتمر عالم الآثار الشهير سليم حسن، يديرها الشاعر شرقاوي حافظ.

وتشهد فعاليات المؤتمر أمسية شعرية من الساعة الثالثة عصرا يديرها الشاعر العزب فتحي أبو الفتوح، ويشارك بها أعضاء نوادي الأدب.

المؤتمر ينظم بالتعاون بين إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة إلهام واصف.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024 اختارت الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، وهو أحد أعلام المصريين في علم الآثار، وقدم عددا من الدراسات الرائدة في هذا المجال، منها عمله الأبرز "موسوعة مصر القديمة"، كما له بصماته المتميزة في الكشف عن عدد من الٱثار المصرية، ولقب بعميد الأثريين المصريين.