قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قتل الرئيس الإقليمي لمخابرات حماس في غارة جوية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر متحدث باسم الجيش اليوم، أن الهجوم وقع في الساعات الأولى من الصباح.

ونشر الجيش مقطع فيديو للهجوم على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا" ، لكنه لم يكشف عن اسم الشخص الذي لقي حتفه.

ونفذت حماس في 7 أكتوبر هجوما على الأراضي المحتلة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في مستوطنات قريبة من غزة، وأسر 199 شخصا.

ومنذ 7 أكتوبر ، استشهد أكثر من 2800 شخص وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين في غارات جوية متواصلة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة في غزة.