شولتس يدعو دول غرب البلقان إلى تعزيز التعاون بينها للاستعداد للانضمام للاتحاد الأوروبي

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس دول غرب البلقان، إلى إعداد نفسها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا يتطلب أن تعزز دول هذه المنطقة التعاون فيما بينها.

جاءت هذه التصريحات لشولتس اليوم الاثنين خلال قمة دول غرب البلقان لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة الألبانية تيرانا.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "ليس هناك بديل عن التعاون الإقليمي والحل الدائم للصراعات التي تدور منذ فترة طويلة بشكل زائد عن الحد".

وتضم منطقة غرب البلقان كلا من البوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومونتينجرو وصربيا بالإضافة إلى ألبانيا، وتسعى دول غرب البلقان الست إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكنها تمر بمراحل مختلفة على طريق الانضمام.

وأكد شولتس أن "الاتحاد الأوروبي هو مستقبل غرب البلقان. هذا الوعد قائم، وهو قائم اليوم أكثر من أي وقت مضى"، معربا عن اعتقاده بأن سرعة عملية الانضمام تقع في يد كل بلد راغب في ذلك، لكن شولتس لفت إلى حدوث انتكاسات في المنطقة في الفترة الأخيرة، وساق مثالا على هذا بالهجوم الوحشي الذي وقع على أفراد شرطة في كوسوفو مؤخرا "ونحن ندين هذا بأشد العبارات".

وأعلن شولتس عن إبرام شراكة مناخ إقليمية بين ألمانيا وغرب البلقان، وقال إن ألمانيا ستدعم مكافحة التغير المناخي واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة بحلول عام 2030 بـ 5ر1 مليار يورو. وتابع أن الحكومة الألمانية ستوفر بالإضافة إلى ذلك 73 مليون يورو لبرنامج جديد لمصادر الطاقة المتجددة في ألبانيا.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن ضم دول المنطقة إلى الاتحاد الأوروبي كان ينبغي أن يتم منذ فترة طويلة، وقال إن استمرار عدم حدوث هذا الأمر هو خطأ "من وجهة نظري ينبغي أن يحدث هذا بأسرع ما يمكن، لا يمكن أن يستغرق الأمر فترة طويلة كما استغرق بالفعل".