أسامة كمال يشن هجومًا على وزير الخارجية الأمريكي: عايش في كوكب تاني زي مدحت صالح

علق الإعلامي أسامة كمال، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ أثناء لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاحد، والتي قال فيها: «نريد أن نتأكد من عدم تكرار الهجوم الأخير».

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء dmc» والذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن هجوم طوفان الأقصى الذي جاء مفاجئًا، مستكملا: «الواقع اللي بيحصل على الأرض يوميا، بتنفذه إسرائيل، وأنت لا تحاول إيقافه بأي شكل من الأشكال، أنت تسمع وتعرف أننا على وشك هجوم بري.. أين أنت مما يحدث وسيحدث؟».

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية تؤكد أنه يعيش في كوكب آخر، متابعًا: «أنت عايش مع مدحت صالح في كوكب تاني.. يا بشمهندس فيه طائرات متجهة لتدمير حياة المدنيين».

وذكر أن إسرائيل تستخدم القوة الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني منزوع السلاح، مستكملا: «حتى لو كان بينهم رجال المقاومة الفلسطينية، ولكنك لا تتحدث بصفتك إنسان.. هل الإنسان يقبل ما يحدث وسيحدث في الشعب الفلسطيني.. أنتم تمدون إسرائيل بالسلاح حتى يعتدوا على الشعب الفلسطيني، وبيدكم إيقاف هذا الدعم وأمر إسرائيل بالتوقف عن الهجوم».

ووصف كمال، تصريحات أنتوني بلينكن بـ«غير المقنعة»، متابعًا: «حديثه مزعج جدًا، ولا يمت الواقع».