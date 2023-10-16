مصادر: ألف فلسطيني طمرتهم الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية إن أكثر من ألف فلسطيني طمرتهم الأنقاض في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنته حماس الأسبوع الماضي.

وقالت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة يوم الأحد أن من بينهم مصابين وقتلى.

وأضافت أن الكثيرين من الذين تأثروا تم إنقاذهم أحياء من تحت أنقاض المباني التي تدمرت خلال الـ24 ساعة التالية للقصف.

وكان المئات من المقاتلين قد عبروا حدود غزة إلى داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري بأوامر من حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وتسببت في مجزرة. وتهاجم إسرائيل منذ ذلك الحين أهدافا في قطاع غزة. كما لا يزال المسلحون الفلسطينيون يطلقون الصواريخ تجاه إسرائيل.