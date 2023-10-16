يصوت مجلس النواب الأمريكي، غدا الثلاثاء؛ لانتخاب رئيس جديد له، بحسب مذكرة وزعت على النواب.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الكونجرس الأمريكي يتألف من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بغالبية ضئيلة، ومجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية.

وعلقت معظم سلطات مجلس النواب بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي، في أكتوبر الماضي؛ نتيجة انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يتمكن المحافظون منذ ذلك الحين من الاتفاق على خليفته.. وبعد أسبوع من التوتر الشديد رشح الجمهوريون، يوم الجمعة الماضية، النائب عن ولاية أوهايو "جيم جوردان"، لمنصب رئيس مجلس النواب.