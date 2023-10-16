أكد أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر وتوتنهام الإنجليزي الأسبق ومقدم البرامج الرياضية الحالي، أن تأخر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن دعم القضية الفلسطينية يأتي بسبب خوفه على فسخ عقود الرعاية والإعلانات.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "المحور" ببرنامجه "الريمونتادا": "هناك العديد من اللاعبين الذين خاطروا بأنفسهم، ومستقبلهم لدعم فلسطين، مثل مصطفى محمد ومحمد النني ويوسف عطال، لماذا ينتظر الناس محمد صلاح لدعم فلسطين على صفحات التواصل الاجتماعي؟".

وأضاف: "محمد صلاح يُعتبر (بابا اللعبة)، محمد صلاح له تأثير قوي جدًا على الإنجليز بالتحديد، هو في مركز قوة وصنع تاريخًا كبيرًا جدًا، ولهم حق أن يحبوه لأنه صنع تاريخًا كبيرًا جدًا وشخص مهذب ولا يتدخل في أزمات، ويساهم في انتصارات ليفربول". وواصل: "أعلم أن البعض سيأخذ كلامي على محمل (النفسنة) من صلاح كالعادة، لكن لا يهمني أنا أقيم الموضوع إعلاميًا، محمد صلاح كان يجب أن يدعم القضية الفلسطينية".

وأردف: "لا تفسير عندي لعدم دعم محمد صلاح للقضية الفلسطينية إلا أنه يخاف على عقود الرعاية والإعلانات، عندما كان في بازل ولم تكن هناك عقود رعاية وإعلانات، دعم فلسطين بشكل واضح".

وواصل: "صلاح قصة كفاح كبيرة، والأطفال يرون حلمهم فيه، والسبب الرئيسي في الأرقام الجيدة التي يحصل عليها من عقود الرعاية والإعلانات هم هؤلاء الأطفال الذي يرون حلمهم فيه، لا يصح أن يتصنع أنه لا يرى ولا يسمع عندما يتعرض هؤلاء الأطفال في فلسطين لأزمة".

واستطرد: "ماذا سيفعلون؟ هل سيقومون بإلغاء عقود الرعاية؟ لا تخف اذهب والعب في السعودية بأضعاف الأموال، كان لا بد أن تبدأ وتكون القدوة