 جائزة الكتاب الألماني لعام 2023 تذهب إلى النمساوي شاخينجر - بوابة الشروق
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جائزة الكتاب الألماني لعام 2023 تذهب إلى النمساوي شاخينجر

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:16 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:16 م

أعلن اتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني في مدينة فرانكفورت، اليوم الإثنين، منح جائزة الكتاب الألماني لهذا العام 2023 للكاتب النمساوي تونيو شاخينجر عن روايته "العصر الحقيقي".


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