جائزة الكتاب الألماني لعام 2023 تذهب إلى النمساوي شاخينجر

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أعلن اتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني في مدينة فرانكفورت، اليوم الإثنين، منح جائزة الكتاب الألماني لهذا العام 2023 للكاتب النمساوي تونيو شاخينجر عن روايته "العصر الحقيقي".