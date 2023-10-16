 تركيا تبلغ نهائيات يورو 2024 برباعية أمام لاتفيا - بوابة الشروق
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تركيا تبلغ نهائيات يورو 2024 برباعية أمام لاتفيا

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 12:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 12:16 ص

سحق منتخب تركيا نظيره لاتفيا، بنتيجة (4-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ستاد أتاتورك كونيا ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2024.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول بين تركيا ولاتفيا، رغم الفرص الهجومية العديدة التي سنحت للطرفين وسط تألق للحارسين والدفاع.

الشوط الثاني فرض منتخب تركيا سيطرته على مجريات المباراة واستحوذ تماما على منطقة وسط الملعب بفضل الانتشار الجيد للاعبيه وضغطه المستمر، وسجل رباعية عن طريق يونس أكغون وسينك توسون وكريم أكتورك أوغلو وسينك توسون في الدقائق (58- 83 -87- 90+2) على الترتيب.

بهذا الفوز تصدر منتخب تركيا المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، وتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

في المقابل تجمد رصيد منتخب لاتفيا عند 3 نقاط في قاع الترتيب. في نفس المجموعة تغلب منتخب ويلز على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك لحساب منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو العام المقبل.


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